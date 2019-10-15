2019-10-15T17:03:45+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии, заказавшая убийство любовницы мужа и ее сына, пойдет под суд вместе с сообщницей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Киллеру заказали убийство женщины и ее полугодовалого ребенкаКиллеру заказали убийство женщины и ее полугодовалого ребенка
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Ишимбайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу об организации покушения на женщину и ее маленького сына. Напомним, речь идет о настоящей любовной драме, которая разыгралась в Ишимбае.

Все началось с того, что в августе прошлого года 55-летняя горожанка узнала о существовании любовницы у своего мужа, у которой был полугодовалый ребенок. Обиженная женщина решила своеобразно разобраться с 45-летней соперницей и младенцем – она нашла киллера, которому пообещала за убийства обоих 250 тысяч рублей.

Передать деньги потенциальному убийце, которого, к слову, ранее уже судили за покушение, согласилась сообщница ревнивицы. Однако у исполнителя были совсем другие планы. Он обратился в полицию и рассказал о намерениях заказчиц.

– В рамках проведения оперативных мероприятий фигурантам уголовного дела были представлены доказательства исчезновения женщины и ребенка, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После передачи денежных средств злоумышленниц задержали. Обвиняемые частично признали вину в совершении преступления. В ближайшее время прокуратура передаст дело в городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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