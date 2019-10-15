2019-10-15T16:17:52+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» завершает выездную серию игрой с «Витязем»

Встреча состоится в 21.30 по Уфе
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» завершают выездную серию игр«Салават Юлаев» завершают выездную серию игр
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Сегодня вечером, 15 октября, уфимский «Салават Юлаев» на выезде сыграет с подмосковным «Витязем».

Сейчас уфимская команда находится не в самом лучшем положении – занимает лишь шестое место восточной конференции. Подмосковные соперники, наоборот, в начале 12 сезона КХЛ показывают хороший для команды своего уровня результат – плотно засели на третьем месте «запада».

Для подопечных Николая Цулыгина игра будет третьей в выездной серии. В первой встрече уфимские хоккеисты по буллитам обыграли «Торпедо», а во второй в такой же серии бросков уступили «Йокериту». Также во время последней игры серьезную травму получил капитан «юлаевцев» Григорий Панин – остается неизвестным, попадет ли он в заявку на игру против «Витязя».

Матч начнется в 21.30 по уфимскому времени. Любители хоккея из Башкирии смогут посмотреть прямую трансляцию в эфире БСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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