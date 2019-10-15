Жителей Башкирии шокировали конфеты в виде унитаза

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-15T17:51:07+03:00

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Неожиданное открытие ждало жительницу Туймазов в одном из городских продуктовых магазинов. Женщина приметила на прилавке среди продуктов игрушечные пластиковые унитазы, наполненные жидкостью.

Первой мыслью покупательницы было возмутиться: по виду товар предназначался для ванной комнаты и ему было не место в окружении съестного. Однако продавец парировала укор, объяснив, что это "жидкая конфета-спрей". Такая упаковка для сладостей привела покупательницу в еще большее негодование.

К слову, как сообщает издание "Туймазинский вестник", обескуражил местных жителей и загадочный "чай для ёгнутых", также обнаружившийся на городских прилавках.

ИСТОЧНИК KP.RU