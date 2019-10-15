2019-10-15T16:01:21+03:00
Общество

Башкирское предприятие задолжало шахтерам 32 млн рублей

За работяг вступилась республиканская прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее предприятие уже задерживало зарплатуРанее предприятие уже задерживало зарплату
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Руководство сибайской компании «Башкирское шахтопроходческое управление» задолжала 633 работникам более 32 млн рублей. Долг скопился за два месяца – июль-август 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в начале этого года предприятие уже задерживало зарплату. Тогда юрлицо было оштрафовано. На этот раз фирму привлекли к административной ответственности за повторное нарушение и вновь оштрафовали.

Городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности. Требования было полностью удовлетворены. Помимо этого, правоохранители внесли в адрес руководителя предприятия представление с требованием устранить нарушения трудового кодекса. После вмешательства надзорного органа работникам компании полностью выплатили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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