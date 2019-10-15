Башкирское предприятие задолжало шахтерам 32 млн рублей
Руководство сибайской компании «Башкирское шахтопроходческое управление» задолжала 633 работникам более 32 млн рублей. Долг скопился за два месяца – июль-август 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что в начале этого года предприятие уже задерживало зарплату. Тогда юрлицо было оштрафовано. На этот раз фирму привлекли к административной ответственности за повторное нарушение и вновь оштрафовали.
Городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности. Требования было полностью удовлетворены. Помимо этого, правоохранители внесли в адрес руководителя предприятия представление с требованием устранить нарушения трудового кодекса. После вмешательства надзорного органа работникам компании полностью выплатили зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU