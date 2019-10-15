Кресло замминистра экономразвития Башкирии заняла Альфия Тувалбаева

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-15T15:19:33+03:00

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Альфия Тувалбаева заняла пост заместителя министра экономического развития Башкирии. Постановление о назначении было опубликовано правительством Башкирии вчера, 14 октября.

Новый замминистра будет курировать в регионе вопросы инвестиционного развития, а также ряд мероприятий, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса и созданию комфортных условий для бизнеса. Последняя компетенция напрямую связана с участием республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. На данный момент Башкирии занимает 16-ю строчку по этому показателю. В прошлом году регион даже не входил в первую «двадцатку».

Образование и трудовая деятельность

Альфия Тувалбаева родилась в 1972 году в городе Туймазы. Закончила БашГУ по специальности «История» в 1994 году. В 2006 стала выпускницей Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ по специальности «Юриспруденция». В 2018 прошла профессиональную переподготовку в РАНХГиС при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Тувалбаева с 1994 по 2002 годы работала в сфере образования. Занимала должности ассистента и старшего преподавателя, исполняла обязанности доцента кафедры истории государства и права. Была деканом академического факультета и заведующей Восточного экстерного гуманитарного факультета. Работала на предприятиях «Электрохимзащита», «Бионик» и «Башкирская торговая компания». До назначения на должность замминистра экономразвития, Тувалбаева там же занимала пост начальника отдела развития конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU