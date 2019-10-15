2019-10-15T15:19:33+03:00
Общество

Кресло замминистра экономразвития Башкирии заняла Альфия Тувалбаева

Ранее она руководила одним из отделов министерства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: минэкономразвития РБфото: минэкономразвития РБ
Изменить размер текста:

Альфия Тувалбаева заняла пост заместителя министра экономического развития Башкирии. Постановление о назначении было опубликовано правительством Башкирии вчера, 14 октября.

Новый замминистра будет курировать в регионе вопросы инвестиционного развития, а также ряд мероприятий, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса и созданию комфортных условий для бизнеса. Последняя компетенция напрямую связана с участием республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. На данный момент Башкирии занимает 16-ю строчку по этому показателю. В прошлом году регион даже не входил в первую «двадцатку».

Образование и трудовая деятельность

Альфия Тувалбаева родилась в 1972 году в городе Туймазы. Закончила БашГУ по специальности «История» в 1994 году. В 2006 стала выпускницей Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ по специальности «Юриспруденция». В 2018 прошла профессиональную переподготовку в РАНХГиС при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Тувалбаева с 1994 по 2002 годы работала в сфере образования. Занимала должности ассистента и старшего преподавателя, исполняла обязанности доцента кафедры истории государства и права. Была деканом академического факультета и заведующей Восточного экстерного гуманитарного факультета. Работала на предприятиях «Электрохимзащита», «Бионик» и «Башкирская торговая компания». До назначения на должность замминистра экономразвития, Тувалбаева там же занимала пост начальника отдела развития конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» завершает выездную серию игрой с «Витязем»
Башкирское предприятие задолжало шахтерам 32 млн рублей
СК Башкирии прокомментировал дело о неоднократном изнасиловании иностранной школьницы
Три человека пострадали в Башкирии при ДТП с легковушкой и автобусом
Возле зоофермы в Башкирии обнаружили труп неизвестного мужчины
Радия Хабирова возмутила строительная фирма в Стерлитамаке
Квартиры в центре
Молодая уфимка зарезала любовника, защищаясь от побоев
В Уфе упразднят 29 маршрутов общественного транспорта
Финомбудсмен рассказал, по поводу чего жители Башкирии чаще всего спорят со страховщиками
Герой скандальной фотографии у памятника герою Башкирии объяснил, зачем он сделал снимок
Уфимец лишился четверти миллиона людей после визита незваного гостя
По пути в Уфу при странных обстоятельствах пропал молодой парень