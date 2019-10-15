2019-10-15T14:34:12+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в Башкирии при ДТП с легковушкой и автобусом

Маршрутке не уступили дорогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня, 15 октября, около полудня в городе Салавате произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Авария случилась на пересечении улиц Гафури и Матросова. О дорожном инциденте рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

По данным ведомства, 69-летний местный житель на Daewoo Nexia при выезде на главную дорогу не уступил имевшему преимущество микроавтобусу «Газель», который следовал по 36 маршруту. В результате пассажирская машина въехала в правый бок легковушки.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

При столкновении травмы получила 83-летняя пассажирка Газели. Всего в салоне маршрутки сидели два человека. Медицинская помощь также потребовал двум женщинам 66 и 63 лет – они находились в салоне Daewoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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