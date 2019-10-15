Уфимец топором отрубил себе палец

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-15T18:39:21+03:00

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Инженер-программист из Уфы Рим Ямалтдинов во время соревнований по пешеходному туризму в Белорецком районе отсек себе палец. Он рубил дрова в полевых условиях, и соскользнувший с руки топор попал прямо по пальцу. К счастью, ампутации удалось избежать. На помощь парню пришел травматолог из Белорецкой ЦРКБ.

– Чубик Виктор Иванович прооперировал руку, сшил сухожилие, наложил швы. Спасибо большое золотому доктору и всему медицинскому персоналу. Спасибо им за стойкий труд, за доброжелательность и отзывчивость к пациентам, палец он мне восстановил, и я очень благодарен ему,– написал в адресованном медикам письме Рим.

Послание благодарного пациента на своей странице в Facebook опубликовал Евгений Кустов, главврач той самой больницы. В своем комментарии к посту он написал, что хорошие специалисты работают не только в столицах – Москве или Уфе, – но и в районных медучреждениях. По этому случаю Кустов привел знаменитую пословицу: «Не место красит человека, а человек место».

ИСТОЧНИК KP.RU