Возле зоофермы в Башкирии обнаружили труп неизвестного мужчины
В минувшую пятницу, 11 октября, жители деревни Урняк Миякинского района обнаружили труп неопознанного мужчины. Об этом рассказали сотрудники МВД в социальной сети.
По данным правоохранителей, тело без видимых повреждений лежало возле зоофермы. Вероятно, именно работники хозяйства сделали страшную находку и сообщили о ней в полицию. В настоящий момент стражи порядка пытаются установить личность погибшего. Не исключено, что он числился пропавшим без вести.
Местных жителей, обладающих какой-либо информацией о погибшем или разыскивающих пропавшего родственника, полицейские попросили обратиться по телефону оперуполномоченного по Миякинскому району: 89964007877.
ИСТОЧНИК KP.RU