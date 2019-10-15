2019-10-15T13:59:32+03:00
Происшествия

Возле зоофермы в Башкирии обнаружили труп неизвестного мужчины

Полицейские пытаются установить личность погибшего
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 11 октября, жители деревни Урняк Миякинского района обнаружили труп неопознанного мужчины. Об этом рассказали сотрудники МВД в социальной сети.

По данным правоохранителей, тело без видимых повреждений лежало возле зоофермы. Вероятно, именно работники хозяйства сделали страшную находку и сообщили о ней в полицию. В настоящий момент стражи порядка пытаются установить личность погибшего. Не исключено, что он числился пропавшим без вести.

Местных жителей, обладающих какой-либо информацией о погибшем или разыскивающих пропавшего родственника, полицейские попросили обратиться по телефону оперуполномоченного по Миякинскому району: 89964007877.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24