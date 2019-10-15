Радия Хабирова возмутила строительная фирма в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-15T13:41:28+03:00

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Накануне в доме республики глава Башкирии Радий Хабиров провел «Стройчас». Основная тема совещания касалась проблемных застроек в Стерлитамаке.

Заместитель главы администрации города по строительству и инфраструктуре Радик Галеев рассказал о достройке дома в микрорайоне 4А Западного жилого района. Его начала возводить уфимская фирма еще в 2014 году. Однако здание до сих пор не достроено из-за финансовых проблем. Фонд социальных целевых программ республики выделил порядка 30 млн рублей, чтобы фирма могла завершить работы. Вместе с тем у нее накопились долги перед подрядными организациями.

– Мы даём деньги. Застройщик должен вовремя завершить объект, а не пускать наши средства на какие-то свои долги. Меня возмущает непроработанность вопроса, – заявил Радий Хабиров на совещании. – Вы отвечаете за этот дом. Сдавать такие дома – ваша главная задача.

Зульфия Гайсина, представляющая интересы группы дольщиков, сказала на совещании, что в отношении застройщика необходимо запустить процедуру банкротства, а руководителей фирмы отстранить от работы. Хабиров поручил заму руководителя своей администрации Ринату Баширову совместно с властями Стерлитамака проработать вопрос и найти выход из сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU