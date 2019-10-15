Квартиры в центре

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-15T13:16:51+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, многие жители Уфы, судя по их опросу, мечтают о переезде в центр, но большинство останавливает высокая стоимость и маленький выбор новостроек. Для того, чтобы осуществить мечту на выгодных условиях нужно поймать момент. И такой момент настал стартовали продажи новой очереди строительства в ЖК «Уфимский Кремль».

- Если вы всегда мечтали жить в центре, то наше предложение вам обязательно понравится! На старте продаж новой секции Г в литере 22 представлен широкий выбор квартир различного метража – от небольших студий до просторных четырехкомнатных. К тому же одним из преимуществ всего жилого комплекса «Уфимский Кремль» является, то что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сдано и заселено! Каждый желающий купить здесь квартиру может приехать к нам в офис продаж и в сопровождении менеджера прогуляться по территории «Уфимского Кремля». Также вы сможете в живую оценить планировки и отделку квартир в литере 22 - дом из 3-х секций который мы сдали на 6 месяцев раньше планируемого срока. – рассказала PR-менеджер ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.

ЖК «Уфимский Кремль» — это комфортабельное жилье в историческом центре Уфы в шаговой доступности от сосредоточения деловой и культурной жизни города. При создании проекта были учтены все потребности современного жителя большого города – прямо в жилом комплексе будет располагаться многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR в котором разместятся магазины, салоны красоты, SPA-комплекс и фитнес-центр нового поколения. На площади 5000 кв. м. будут располагаться три бассейна, в том числе бассейн для грудничкового плавания, залы для силовых и групповых тренировок, а также уличная площадка для игровых видов спорта и занятий Outdoor. Одновременно с этим жители «Уфимского Кремля» смогут наслаждаться тишиной и уютом в собственных дворах, оформленных с учетом последних тенденций ландшафтного дизайна.

Высокие потолки от 2,7 метров, функциональные планировки, колясочные на первом этаже, трехуровневый подземный паркинг с лифтом, просторные холлы – каждая деталь в жилом комплексе продумана и призвана сделать жизнь его обитателей комфортной.

Высокий уровень безопасности обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением, службой консьержей, охранно-пожарной сигнализацией и системой дымоудаления.

Жить в самом сердце исторического центра города – отдельное удовольствие. Тихие скверы и парки для прогулок, театры и музеи для культурного досуга, кафе и рестораны для завтраков и семейных ужинов – из этих небольших радостей и складывается счастливая жизнь.

Для семей с детьми важным фактором станет пешая доступность лучших школ города. Детские сады, университеты, развивающие центры и спортивные секции – для каждой возрастной группы найдется нужное.

Для покупки квартиры в жилом комплексе «Уфимский Кремль» вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или с помощью ипотечного брокера подобрать удобные условия ипотечного кредитования, ведь все жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 17 ведущих банках страны.

Также для покупки можно использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользовавшись услугой Trade-in, которую ГК «Первый Трест» предоставляет абсолютно бесплатно* по адресу г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

Всех, кого заинтересовала возможность приобретения квартир в ГК «Уфимский Кремль», ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

*Услуга Trade-in предоставляется абсолютно бесплатно при условии покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

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