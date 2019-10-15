Финомбудсмен рассказал, по поводу чего жители Башкирии чаще всего спорят со страховщиками

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-15T12:03:25+03:00

Больше всего обращений – 2081 (или 97% от общего числа) – касаются споров по договорам ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Жители Башкирии в период с июня по сентябрь текущего года направили в адрес службы финансового уполномоченного 2145 обращений по спорам со страховщиками. Об этом рассказала руководитель ведомства Ольга Крайнова.

Больше всего обращений – 2081 (или 97% от общего числа) – касаются споров по договорам ОСАГО. Треть обратившихся (748 человек) к финомбудсмену не согласна с размером страхового возмещения. 609 претензий связаны со сроками выплаты компенсации. 463 жителя республики обратились с жалобами на отказ в выплате страховки. Качество ремонта не устроило 49 человек.

По результатам рассмотрения обращений финансовый уполномоченный принял 485 решений по существу спора, 304 из которых – в пользу заявителя. Максимальный размер суммы, которую удалось взыскать со страховщика, составил 475 тысяч рублей.

– В целом средний размер требований по обращениям жителей Республики Башкортостан составил 135 312 рублей, – цитирует Крайнову «РБК-Уфа».

Задача финансового уполномоченного – досудебное регулирование спором между рядовыми потребителями и финансовыми организациями, в их числе ОСАГО, КАСКО и ДСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU