2019-10-15T10:51:59+03:00
Общество

По пути в Уфу при странных обстоятельствах пропал молодой парень

Вместе с другом он пытался доехать до столицы Башкирии на попутной фуре
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Башкирии без вести пропал 18-летний Артур Ибрагимов из Мечетлинского района. Вместе с другом он пытался доехать до Уфы автостопом. Последний раз парень выходил на связь утром 5 октября, когда был в Иглинском районе. Тогда он сказал, что едет в столицу Башкирии на попутной фуре.

– Он сказал брату, что едет в Уфу. Потом написал, что доехал до Сима, – рассказала корреспонденту «КП-Уфа» Галина, мама пропавшего. С тех пор от него нет никаких известий.

Мать Артура не знает, зачем он поехал в Уфу. Скорее всего парень отправился навестить учащихся в столичном университете сестер. Именно они сообщили о том, что брат так и не объявился. Галина уже обратилась за помощью к уфимским волонтерам и полицейским. Однако до сих пор никаких зацепок нет.

Приметы: рост – 173 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, светлые короткие волосы. Был одет в темно-синюю ветровку, спортивное трико, кроссовки на оранжевой подошве.

Мама Артура Ибрагимова просит всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефону: 89991343328 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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