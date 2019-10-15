По пути в Уфу при странных обстоятельствах пропал молодой парень
В Башкирии без вести пропал 18-летний Артур Ибрагимов из Мечетлинского района. Вместе с другом он пытался доехать до Уфы автостопом. Последний раз парень выходил на связь утром 5 октября, когда был в Иглинском районе. Тогда он сказал, что едет в столицу Башкирии на попутной фуре.
– Он сказал брату, что едет в Уфу. Потом написал, что доехал до Сима, – рассказала корреспонденту «КП-Уфа» Галина, мама пропавшего. С тех пор от него нет никаких известий.
Мать Артура не знает, зачем он поехал в Уфу. Скорее всего парень отправился навестить учащихся в столичном университете сестер. Именно они сообщили о том, что брат так и не объявился. Галина уже обратилась за помощью к уфимским волонтерам и полицейским. Однако до сих пор никаких зацепок нет.
Приметы: рост – 173 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, светлые короткие волосы. Был одет в темно-синюю ветровку, спортивное трико, кроссовки на оранжевой подошве.
Мама Артура Ибрагимова просит всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефону: 89991343328 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU