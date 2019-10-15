2019-10-15T11:19:02+03:00
Общество

Уфимец лишился четверти миллиона людей после визита незваного гостя

Пожилого мужчину поменяли деньги на купюры «банка приколов»
Рустем АХУНОВ
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Жулики обманули дедушку байками про денежную реформуЖулики обманули дедушку байками про денежную реформу
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Пожилой уфимец отдал 245 тысяч рублей мошенникам, которые вручили ему 45 билетов банка приколов.

Как сообщили «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жулики обокрали 97-летнего дедушку из уфимского микрорайона Дема. Мужчина в преклонном возрасте даже не помнит, когда конкретно произошло преступление – сыну он лишь смог рассказать, что настоящие деньги обменяли на билеты «банка приколов» в период с начала 2018 года по октябрь 2019. Все это время пожилой мужчина даже не догадывался, что хранит в укромном месте обыкновенные листки бумаги, которые не имеют никакой ценности.

Примечательно, что мошенники обманули пенсионера показав ему некие вырезки из газет и буклеты, в которых сообщалось о «денежной реформе». Всего таким образом им удалось выменять 45 банкнот на 245 тысяч рублей. Сейчас мошенников разыскивают полицейские.

Редакция «КП-Уфа» просит наших читателей еще раз напомнить пожилым родственникам о том, что не стоит открывать дверь незнакомым людям. Для того, чтобы заполучить чужое имущество, жулики готовы идти на самые разные ухищрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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