2019-10-15T10:06:55+03:00
Общество

Мэр Уфы обратился к водителям с важной рекомендацией

Ульфат Мустафин посоветовал сменить резину
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава админитрации города призвал водителей поменять резинуГлава админитрации города призвал водителей поменять резинуФото: Рустем АХУНОВ
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин посоветовал водителям сменить летние шины на зимние. Рекомендацию он дал на утренней оперативке в администрации. Дело в том, что совсем скоро, в ближайшие выходные, температура воздуха ночью в столице Башкирии опустится до отметки ниже нуля, из-за чего на дорогах появится гололед.

Мустафин поручил городским службам взять ситуацию под контроль и начать противогололедную обработку на дорогах.

Синоптики прогнозируют 20 и 21 октября в Уфе резкое понижение температуры. Так, в субботу ночью столбик термометра покажет -1 градус, а в воскресенье похолодает до -2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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