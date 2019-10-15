Мэр Уфы обратился к водителям с важной рекомендацией

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-15T10:06:55+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин посоветовал водителям сменить летние шины на зимние. Рекомендацию он дал на утренней оперативке в администрации. Дело в том, что совсем скоро, в ближайшие выходные, температура воздуха ночью в столице Башкирии опустится до отметки ниже нуля, из-за чего на дорогах появится гололед.

Мустафин поручил городским службам взять ситуацию под контроль и начать противогололедную обработку на дорогах.

Синоптики прогнозируют 20 и 21 октября в Уфе резкое понижение температуры. Так, в субботу ночью столбик термометра покажет -1 градус, а в воскресенье похолодает до -2.

ИСТОЧНИК KP.RU