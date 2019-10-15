«В сумке вся моя жизнь»: молодая уфимка потеряла в ДТП ценные вещи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-15T11:04:11+03:00

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В минувшую субботу в Уфе на остановке «Спортивная» произошла жуткая авария с участием пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без погибших, хотя несколько человек получили небольшие травмы в ДТП.

Вскоре выяснилось, что из-за суматохи, которая царила в салоне в первые минуты после столкновения ПАЗа со столбом, жительница Уфы Ильмира Гарайшина потеряла сумку. Сейчас девушка просит всех неравнодушных помочь ей отыскать ценные вещи.

- Я находилась в этом автобусе. Со мной всё ок, небольшие ушибы. Вылетели из моих рук телефон и сумка. В сумке вся моя жизнь (паспорт, права, ИНН, страховое свидетельство, временная регистрация, в общем, все документы), кошелёк с карточками, очки в футляре, зонт и т.д., - написала Ильмира на своей странице в социальных сетях.

По словам девушки, после столкновения в салоне автобуса началась паника.

- Все боялись, что автобус сейчас взорвется. Я, не думая о своих вещах, скорее кинулась к выходу. Далее во время всей суматохи, ожидания скорой кто-то успел стащить сумку из салона, - вспоминает тот злополучный вечер девушка.

Ильмира Гарайшина просит всех, кто может что-то знать о местонахождении ее сумки, связаться с ней через социальные сети.

- Я все же надеюсь что кто-то может быть наткнётся на мою сумку (возможно ее выкинули в районе Спортивной) !!!! Мне важны исключительно документы, за вознаграждение, - написала она.

Сумка, где находится «вся жизнь» Ильмиры выглядит так: сумка-рюкзак коричневого цвета, паспорт в обложке коричневого цвета с цветочками. Водительское удостоверение в кошельке розового цвета. Связаться с девушкой можно в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU