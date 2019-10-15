Помощница Радия Хабирова не выдержала и пожаловалась начальству

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-15T08:38:50+03:00

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Руководитель управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская возмутилась на своей странице ВКонтакте состоянием улицы Мустая Карима в Уфе. Чиновница рассказала, что из-за ремонта дороги здесь невозможно пройти по тротуару: вокруг «грязь и неряшливо».

– Обычно я о жалобах не пишу. Их много, они разные. А тут не выдержала. Написали Радию Хабирову, – цитирует UfacityNews.ru помощницу главы Башкирии.

Даже после жалобы никаких изменений не последовало – все стало только хуже. Прочаковская заявила, что до подрядчиков нужно донести: стандарты Хабирова и Мустафина не позволяют делать так, как придется. Необходимо выполнять работу по нормам и по совести.

ИСТОЧНИК KP.RU