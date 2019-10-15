В Башкирии на реке Белой утонул рыбак

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-15T08:02:21+03:00

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В минувший выходной, 11 октября, на реке Белой в Краснокамском районе произошло ЧП – утонул рыбак.

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве РБ председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, 40-летний мужчина опрокинулся на своей лодке.

- Во время рыбной ловли произошло опрокидывание лодки, мужчина погиб, - сказал Гумеров.

Председатель ведомства также отметил, что в текущем году количество погибших на водных объектах продолжает снижаться. В 2018 году за аналогичный период на воде погибло на 11 человек больше.

ИСТОЧНИК KP.RU