В Башкирии на реке Белой утонул рыбак
Мужчина опрокинулся на лодке
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В минувший выходной, 11 октября, на реке Белой в Краснокамском районе произошло ЧП – утонул рыбак.
Как рассказал на оперативном совещании в правительстве РБ председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, 40-летний мужчина опрокинулся на своей лодке.
- Во время рыбной ловли произошло опрокидывание лодки, мужчина погиб, - сказал Гумеров.
Председатель ведомства также отметил, что в текущем году количество погибших на водных объектах продолжает снижаться. В 2018 году за аналогичный период на воде погибло на 11 человек больше.
ИСТОЧНИК KP.RU