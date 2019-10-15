В Москве презентовали документальный фильм «Мустай»

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-15T06:52:25+03:00

Премьера фильма в Уфе состоится 19 октября, а 20-го, в день юбилея, картину покажут на телеканале «Россия 1».

Его премьера приурочена к 100-летию народного поэта

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В субботу, 12 октября, в Москве в Малом театра прошел торжественный вечер в честь 100-летия народного поэта республики Мустая Карима. Здесь же презентовали документальный фильм «Мустай», снятый кинокомпанией «Мастерская» Саиды Медведевой.

Премьеру приурочили к 100-летию народного поэта Башкирии. В создании кинокартины приняли участие российские деятели культуры и искусства, артисты театра и кино, среди них Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Иосиф Кобзон. Снялся в фильме и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Роль Мустая Карима досталась Арслану Крымчурину, который ранее играл маленького Ямиля в фильме «Сестренка», снятому по повести поэта «Радость нашего дома».

Премьера фильма в Уфе состоится 19 октября, а 20-го, в день юбилея, картину покажут на телеканале «Россия 1».

ИСТОЧНИК KP.RU