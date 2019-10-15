В Стерлитамаке под мостом нашли взрывное устройство, на место выехали саперы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-15T06:21:45+03:00

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Вчера, 14 октября, в службу спасения Стерлитамака поступило сообщение, что под мостом на границе города местные жители нашли предмет похожий на бомбу. Об этом стало известно в 17:08, и уже в 17:12 на место незамедлительно выехали сотрудники УВД.

По прибытию специалисты обнаружили, что предмет является подпрыгивающей миной «Ведьма», и были вызваны взрывотехники из Уфы. Ближайшие дома из взрывного устройства находились в 4 километрах. Территорию моментально оцепили. Приехавшие на место. саперы обезвредили мину.

Подробности инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU