В Стерлитамаке под мостом нашли взрывное устройство, на место выехали саперы
Сообщение о бомбе поступило в 17:08
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Вчера, 14 октября, в службу спасения Стерлитамака поступило сообщение, что под мостом на границе города местные жители нашли предмет похожий на бомбу. Об этом стало известно в 17:08, и уже в 17:12 на место незамедлительно выехали сотрудники УВД.
По прибытию специалисты обнаружили, что предмет является подпрыгивающей миной «Ведьма», и были вызваны взрывотехники из Уфы. Ближайшие дома из взрывного устройства находились в 4 километрах. Территорию моментально оцепили. Приехавшие на место. саперы обезвредили мину.
Подробности инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU