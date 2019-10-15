В Уфе изменили график работы МРЭО ГИБДД на проспекте Октября

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-15T07:11:00+03:00

С 15 октября по четвергам услуги будут предоставляться только с 9 до 15 часов

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С 15 октября в столице Башкирии изменится график работы МРЭО ГИБДД на проспекте Октября, 147. Как рассказали в Госавтоинспекции, теперь каждый четверг государственные услуги населению будут предоставляться только с 9 до 15 часов. Сотрудники ведомства просят быть внимательнее, планируя свои визиты в ГИБДД.

Напомним, что необходимые регистрационно-экзаменационные действия можно осуществить через портал «Госуслуги», а также получить за это скидку 30% на оплату госпошлину. В случае подачи заявления при личном обращении в подразделения Госавтоинспекции скидка не предоставляется.

ИСТОЧНИК KP.RU