В главном корпусе БашГУ в Уфе произошел пожар

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-14T20:20:42+03:00

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Сегодня вечером, 14 октября, в МЧС поступило сообщение о том, что в главном корпусе БашГУ на улице Заки Валиди случилось задымление. К месту вызова по повышенному рангу пожара выехали спасатели.

По прибытию огнеборцы установили, что электрощит работает в аварийном режиме, и было принято решение частично эвакуировать людей. Из здания пришлось вывести 30 человек.

- В ходе разведки обнаружено, что произошло оплавление проводки в электрощите, общая площадь повреждений 0,5 м2.Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в МЧС по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU