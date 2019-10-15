В Уфимском планетарии рассказали, когда жители Башкирии смогут увидеть поток Ориониды
В пресс-службе Уфимского планетария рассказали, когда жители Башкирии смогут увидеть самый яркий метеорный поток этой осени. Речь идет о порожденной кометой Галлея потоке Ориониды, активность которого приходится на период со второго октября по седьмое ноября. Ежегодно рой частиц со скоростью 66 км/с влетает в атмосферу и испаряется на высоте 100 километров над Землей, оставляя в небе характерные следы – метеоры.
Максимум своего действия поток достигает под утро 22 октября. Чтобы его заметить, необходимы подходящие условия: отсутствие Луны на небе, темное место вдали от города и ясная прозрачная атмосфера.
ИСТОЧНИК KP.RU