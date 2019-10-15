2019-10-15T06:39:22+03:00
Общество

В Уфимском планетарии рассказали, когда жители Башкирии смогут увидеть поток Ориониды

Его активность достигнет максимума на следующей неделе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба Уфимского планетарияфото: пресс-служба Уфимского планетария
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В пресс-службе Уфимского планетария рассказали, когда жители Башкирии смогут увидеть самый яркий метеорный поток этой осени. Речь идет о порожденной кометой Галлея потоке Ориониды, активность которого приходится на период со второго октября по седьмое ноября. Ежегодно рой частиц со скоростью 66 км/с влетает в атмосферу и испаряется на высоте 100 километров над Землей, оставляя в небе характерные следы – метеоры.

Максимум своего действия поток достигает под утро 22 октября. Чтобы его заметить, необходимы подходящие условия: отсутствие Луны на небе, темное место вдали от города и ясная прозрачная атмосфера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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