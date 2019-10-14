2019-10-14T17:07:44+03:00
Происшествия

Уфимского адвоката обвинили в покушении на мошенничество на 5 млн рублей

По версии следствия, юрист предложил супруге подсудимого за деньги «задобрить» судью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемого задержали сотрудники ФСБПодозреваемого задержали сотрудники ФСБ
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СК Башкирии возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении 42-летнего адвоката из Уфы. Он обвиняется в покушении на мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере.

По версии следователей, в сентябре 2019 года юрист сказал жене своего подзащитного, что за 5 млн рублей для судьи он сможет переквалифицировать тяжкое преступление и смягчить приговор. На самом деле адвокат реальной возможности гарантировать необходимое решение суда не имел, а запрошенные деньги хотел присвоить себе.

Изначально женщина согласилась, однако впоследствии передумала и обратилась с заявлением в ФСБ. При передаче денег сотрудники правоохранительного ведомства задержали защитника. В настоящий момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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