2019-10-14T18:38:08+03:00
Общество

Башкирия занимает седьмое место в стране по вводу жилья в эксплуатацию

За девять месяцев текущего года введено 1,5 млн квадратных метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Башкирии за девять месяцев текущего года введено в эксплуатация 1,5 млн квадратных метров жилья – это седьмой результат по стране. Данные предоставил руководитель госстроя республики Марат Ахмадуллин на оперативном совещании в правительстве. К первому сентября республика занимала вторую позицию по вводу жилья среди регионов ПФО, уступая только Татарстану. По прогнозам специалистов, до конца 2019 года итоговый показатель в Башкирии составит 2,3 млн квадратных метров.

Ахмадуллин добавил, что, помимо жилых домов, запланирована сдача 69 объектов социального назначения, среди которых школы, детские сады, поликлиники, дома культуры и спортивные центры.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству подготовить проекты крупного больничного комплекса в Затоне и ряда спортивных объектов: центров волейбола и гимнастики, а также 16 бассейнов в муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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