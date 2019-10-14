2019-10-14T16:00:58+03:00
Общество

Аграрии Башкирии собрали больше 3,3 млн тонн зерна

Такого результата удалось достичь, несмотря на тяжелые погодные условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Башкирии подвели итоги уборки зерновых культур. С соответствующим докладом в правительстве республики выступил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По данным министра, всего в этом году удалось намолоть больше 3,3 млн тонн зерна. Это на 4% выше прошлогоднего результата. Фазрахманов отметил, что уборочная кампания была очень сложной из-за тяжелых погодных условий и высокой влажности. На помощь пришла вовремя закупленная техника, без которой таких показателей не удалось бы достичь. К 2024 году планируется увеличить сбор до 4 млн тонн.

Самым урожайным районом стал Чекмагушевский. Там с гектара был собран 41 центнер зерна. Высокие показатели также достигнуты в Аургазинском, Кармаскалинском, Чишминском и Стерлитамакском районах –27-29 центнеров с гектара.

Для приема и хранения зерна в республике работают 33 элеватора и хлебоприемных пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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