2019-10-14T15:07:16+03:00
Общество

Глава Башкирии потребовал забыть о варварских качелях

В Башкирии осталось всего 19 качелей с жестким подвесом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое сегодня, 14 октября, провел Радий Хабиров, обсудили обустройство детских площадок. В частности, руководитель региона поднял проблему варварских качелей с жесткой сцепкой.

– Кто-то может подумать, что столько взрослых людей зачем-то занимаются детскими качелями, – отметил Радий Хабиров. – Хочу отметить, насколько это важно для безопасности наших детей. Уверен, что мы, таким образом, спасли немало детских судеб, потому что качели с жёсткой сцепкой действительно травмоопасны.

Руководитель региона добавил, что современные стандарты детских площадок исключают само существование варварских качелей. В пример он привел Стерлибашевский район, в котором платформы на качелях имеют безопасный мягкий подвес.

Исполняющий обязанности председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков в своем докладе сообщил, что год назад на детских площадках из 5132 качелей было 2648 единиц с элементами жесткого подвеса – сейчас почти все они демонтированы. Итого варварских осталось всего 19 качелей: пять в Уфе, шесть в Янаульском, четыре в Зианчуринском и по две в Иглинском и Краснокамском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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