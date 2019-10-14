2019-10-14T13:29:29+03:00
Происшествия

В Уфе в колодец провалился мужчина

Пострадавшего вытаскивали спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня утром, 14 октября, в одном из районов Уфы в колодец провалился 38-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были вызваны спасатели. Сотрудники аварийного ведомства вытащили пострадавшего и передали его медикам.

Спасательную операция снимал на камеру телефона один из сотрудников ГК ЧС. При помощи лебедки они спустились к пострадавшему, закрепили его и подняли наверх.

В госкомитете гражданам напомнили, что ни в коем случае нельзя наступать или прыгать на колодцах, не рекомендуется приближаться к объектам с поврежденными люками, из которых идет сильный пар. В таких случаях советуют немедленно сообщить в городскую дежурную службу.

В Уфе спасли мужчину, упавшего в колодец // 14.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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