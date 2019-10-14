МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-14T12:17:38+03:00

В аварийном ведомстве призывают водителей быть осторожными на дорогах Фото: Рустем АХУНОВ

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В Башкирии ожидаются сильные порывы ветра – до 15-20 метров в секунду.

Как сообщает МЧС республики со ссылкой на синоптиков, с 20:00 14 октября до 20:00 15 октября в Башкирии будет облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем умеренные, по югу – сильные.

Ветер придет с запада и разгонится до 9-14 метров в секунду с дневными порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, +6, днем немного потеплеет – +6, +11.

В аварийном ведомстве также предостерегают водителей. Дело в том, что в темное время суток и утренние сумерки на отдельных участках автодорог возникнет туман, в результате чего видимость ухудшится до 500-1000 метров. Нелегко придется автолюбителям и днем – обзор на дорогу может ограничить дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU