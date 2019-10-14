2019-10-14T13:34:54+03:00
Общество

Уфимец судится с «Битвой экстрасенсов» из-за обвинения в серийном убийстве геев

Участники передачи назвали мужчину рецидивистом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дело уфимца могут рассмотреть в МосгорсудеДело уфимца могут рассмотреть в МосгорсудеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Уфы судится с «Битвой экстрасенсов» – участники передачи обвинили его в убийстве и назвал серийным грабителем гомосексуалистов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Очередная серия популярного шоу вышла еще восемь лет назад. Тогда на программу пришла девушка, которая попросила экстрасенсов найти убийцу ее жениха. Между прочим она добавила, что ранее возлюбленный был гомосексуалистом – именно эта деталь и стала отправной точкой для расследования магов.

На шоу один из участников указал на уфимца, мол, он серийно нападал на гомосексуалистов и грабил их. Впоследствии обвинения сняли, однако слух, пущенный на всю Россию, уже было не остановить. И теперь невынужденный маньяк пытается судиться с передачей. Мещанский суд иск уже отклонил. Дело могут рассмотреть Мосгорсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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