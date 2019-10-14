В Уфе построили вертолетную площадку при перинатальном центре
В Уфе при перинатальном центре на улице Авроры появилась вертолетная площадка. Объект был сдан в эксплуатацию в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Корпорация развития Башкирии.
Площадку для медицинского транспорта построили за счет прибыли КР по итогам девяти прошедших месяцев. Через две недели она начнет работать в штатном режиме, благодаря чему появится возможность доставить пациентов в тяжелом состоянии из любой точки республики.
Всего по плану развития санавиации, разработанному Корпорацией развития, госкомтрансом и минздравом, в Башкирии появятся 14 вертолетных площадок: восемь в Уфе и шесть в других районах региона. Помимо этого, власти республики намерены купить отечественный вертолет, оснащенный специальным медицинским оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU