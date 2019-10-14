Директора башкирского лицея насмерть придавило деревом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-14T11:06:40+03:00

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В Янаульском районе Башкирии в результате несчастного случая погиб директор одного из местных лицеев. Трагедия произошла в минувшую субботу, 12 октября, в лесу, неподалеку от деревни Бадряш. Ранее мужчина был избран районным депутатом четвертого созыва.

По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось на глазах у очевидцев во время распилочных работ. Дерево повалилось на 59-летнего мужчину и придавило его, из-за чего он получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи успели доставить его живым в отделение ЦРБ, однако спасти не смогли: пострадавший скончался на больничной койке, не приходя в сознание.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU