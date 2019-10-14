2019-10-14T09:36:55+03:00
Общество

«Газоны, тротуары, освещение, заборчики»: Хабиров предложил назвать 2020-й годом эстетики населенных пунктов

Особое внимание в следующем году будет уделяться благоустройству
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров предложил назвать следующий год годом эстетикиХабиров предложил назвать следующий год годом эстетикиФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 14 октября, на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров предложил назвать 2020-й «Годом эстетики населенных пунктов республики: газоны, тротуары, освещение, заборчики». Глава Башкирии сообщил, что выбор названия для следующего года обсуждался с главами муниципалитетов. Для принятия решения также анализировались обращения граждан. В итоге власти пришли к выводу, что жителей волнует окружающая среда.

– Я имею в виду благоустройство, комфортная городская территория, сельская территория, – сказал Хабиров присутствующим на совещании. – У нас есть предложение не какие-то абстрактные вещи назвать следующим годом, а конкретные, простые, понятные вещи, которые были бы счетными и которые действительно отвечали интересам наших жителей.

Руководитель региона добавил, что ожидает в следующем года более активной инициативы от жителей республики. Муниципалитетам, в которых граждане будут проявлять активную позицию и сами принимать участие в облагораживании территорий, увеличат финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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