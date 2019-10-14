За информацию о маньяке, орудовавшем в Башкирии, заплатят три миллиона

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-14T09:11:34+03:00

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По всей России все еще ищут поволжского маньяка, который с 2011 по 2012 года убивал пенсионерок. В последний раз мужчину заметили в Уфе. Следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен убийца. Запись была сделана в одном из домов Уфы, когда он зашел в подъезд к жертве. Бабушке удалось спастись - в момент нападения в квартире была ее дочь.

Все эти годы поиски опасного преступника не дают никаких результатов. Сейчас правоохранительные органы готовы заплатить за информацию о нем 3 млн рублей.

Приметы:

Мужчина, не славянской внешности. Предположительно татарин.

Возраст от 20 до 35 лет.

Среднего телосложения.

Предпочитает спортивный стиль одежды.

Телефоны: 02, круглосуточный телефон доверия МВД по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU