За информацию о маньяке, орудовавшем в Башкирии, заплатят три миллиона
По всей России все еще ищут поволжского маньяка, который с 2011 по 2012 года убивал пенсионерок. В последний раз мужчину заметили в Уфе. Следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен убийца. Запись была сделана в одном из домов Уфы, когда он зашел в подъезд к жертве. Бабушке удалось спастись - в момент нападения в квартире была ее дочь.
Все эти годы поиски опасного преступника не дают никаких результатов. Сейчас правоохранительные органы готовы заплатить за информацию о нем 3 млн рублей.
Приметы:
Мужчина, не славянской внешности. Предположительно татарин.
Возраст от 20 до 35 лет.
Среднего телосложения.
Предпочитает спортивный стиль одежды.
Телефоны: 02, круглосуточный телефон доверия МВД по Свердловской области - 8(343)358-71-61.
ИСТОЧНИК KP.RU