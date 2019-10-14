2019-10-14T08:33:06+03:00
Общество

Пьяный пассажир устроил дебош на борту следовавшего из Уфы самолета

В Домодедово мужчину задержали полицейские
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Перед посадкой экипаж запросил помощь полицейскихПеред посадкой экипаж запросил помощь полицейскихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне днем, 13 октября, в салоне самолета, следовавшего рейсом Уфа-Москва, нетрезвый пассажир устроил дебош. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте авиадиспетчера московского центра автоматизированного управления воздушным движением.

Что именно вытворял мужчина на борту самолета авиакомпании S7, не уточняется. Тем не менее экипаж перед посадкой запросил наряд полиции. Скандалиста по прилете в Домодедово задержали правоохранители.

Один из пользователей соцсети в комментарии к публикации недоумевает, как пассажиру вообще удалось пробраться на борт самолета в пьяном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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