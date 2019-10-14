В Башкирии под колесами "Лады" погиб 21-летний парень
В Башкирии дорожная полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Утром 13 октября на дороге Белебей - Аксеново был сбит насмерть 21-летний парень. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на него наехал ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего местного жителя.
Предположительно, пешеход попал под колеса, когда пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте. В результате инцидента молодой человек погиб на месте. По факту аварии начато разбирательство.
Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировали 18 аварий, в которых двадцать человек получили травмы.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU