В Башкирии пропал без вести 40-летний мужчина со шрамом от ожога

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-14T08:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии пятые сутки ищут 40-летнего Тимергали Сингурова. Как сообщают в соцсетях, мужчина пропал 9 октября. В тот день его в последний раз видели на остановке "Улица им. города Галле" в Уфе. Куда мужчина направился потом, никто не знает.

Приметы пропавшего: рост 173-175 см, телосложение среднее, глаза темно-карие, волосы темные. Особая примета - на левом боку у мужчина есть шрам от ожога.

Был одет в бордовые джемпер, темно-синюю куртку, джинсы и черные замшевые туфли.

Если вы можете помочь близким пропавшего или знаете, где находится мужчина, позвоните по номерам 8 905 001 33 73, 8 917 383 90 73 или 8 937 844 46 57.

ИСТОЧНИК KP.RU