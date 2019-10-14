Жители Башкирии рискуют остаться без телевидения

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-14T07:10:46+03:00

Это касается тех, кто не озаботился приобретением приставки для "цифры"

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С 14 октября в Башкирии отключают аналоговое вещание - регион переходит на "цифру". Те жители республики, которые заранее не приобрели приставку для приема цифрового или спутникового сигнала, при включении телевизора вместо любимых передач увидят информационный ролик. В нем объясняется, какие шаги следует предпринять для просмотра ТВ.

"Башинформ" со ссылкой на главу агентства по печати и СМИ Башкирии Бориса Мелкоедова сообщает, что реформу заметит лишь 15-20 процентов населения, остальные уже используют кабельное ТВ.

К слову, малообеспеченным гражданам помогут приобрести оборудование за счет государства. Узнать подробности можно по телефону — 8 (800) 347 00 55.

ИСТОЧНИК KP.RU