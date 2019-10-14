В Уфе пустят с молотка автомобили должников
Жителям Башкирии вновь представится возможность приобрести по сходной цене арестованные автомобили. Очередные аукционы по продаже машин должников запланированы на 11 ноября.
Как следует из информации на сайте УФССП по Башкирии, в числе самых дорогих лотов на торгах - Lexsus LS 600 с начальной стоимостью 1 млн 250 тысяч рублей, Hyundai ix35 - начальная стоимость почти 972 тысячи, Cadillac Escalade GMT 926 с заявленной ценой 935 тысяч рублей и Toyota Camry, для которой торги начнутся с 885 тысяч рублей.
Самыми дешевыми автомобилями оказались отечественные: Лада 210740 – 55 тысяч рублей и Лада 217030 – чуть более 121 тысячи рублей.
Кроме легкового транспорта будут распродавать и сельхозтехнику, а также автобусы и другие транспортные средства. Для участия в торгах необходима заявка, задаток, а также ряд документов.
ИСТОЧНИК KP.RU