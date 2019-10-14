2019-10-14T06:18:51+03:00
Общество

В Уфе пустят с молотка автомобили должников

Торги пройдут в середине ноября
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям Башкирии вновь представится возможность приобрести по сходной цене арестованные автомобили. Очередные аукционы по продаже машин должников запланированы на 11 ноября.

Как следует из информации на сайте УФССП по Башкирии, в числе самых дорогих лотов на торгах - Lexsus LS 600 с начальной стоимостью 1 млн 250 тысяч рублей, Hyundai ix35 - начальная стоимость почти 972 тысячи, Cadillac Escalade GMT 926 с заявленной ценой 935 тысяч рублей и Toyota Camry, для которой торги начнутся с 885 тысяч рублей.

Самыми дешевыми автомобилями оказались отечественные: Лада 210740 – 55 тысяч рублей и Лада 217030 – чуть более 121 тысячи рублей.

Кроме легкового транспорта будут распродавать и сельхозтехнику, а также автобусы и другие транспортные средства. Для участия в торгах необходима заявка, задаток, а также ряд документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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