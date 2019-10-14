2019-10-14T06:49:22+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Йокериту» по буллитам

При этом уфимская команда первой повела в счете
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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«Салават Юлаев» уступил финскому «Йокериту» в серии послематчевых бросков. Встреча завершилась по счетом 3:2Б в пользу хозяев льда.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счет в матче. На 15-й минуте точным броском отличился Александр Кадейкин. Однако во втором игровом отрезке финнам удалось сначала сравнять счет, благодаря удару Микко Лехтонена, а потом и выйти вперед - реализовать большинство смог Брайан О’Нилл. Юлаевцам удалось отыграться после удачного броска Петра Хохрякова. Больше в основное и дополнительное время шайб не случилось. Судьбу матча решили буллиты, где финны были удачливее.

15 октября уфимскому клубу предстоит новый гостевой поединок. В Подольске он сыграет с «Витязем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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