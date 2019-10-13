2019-10-13T18:19:21+03:00
Общество

В Уфе ветеринары чудом спасли кота, которого бросила умирать хозяйка

Сейчас хвостатому ищут новую семью
Эльвина АПАРИНА
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12 октября в одну из ветеринарных клиник Уфы обратилась женщина с жалобой на запор у кота. Ветеринары обнаружили у животного котостаз и сказали, что придется сделать операцию.

Хозяйка хвостатого дала свое согласие, а затем сбежала из клиники под предлогом, что оставила в машине телефон. Больше уфимка в клинику не вернулась.

Врачи удачно провели операцию, извлекли окаменевшие каловые массы весом более 300 грамм. Сейчас животное стабильно, аппетит хороший.

- К сожалению, клиника не располагает стационаром и средствами для содержания кота. Коту срочно нужна передержка и новый хозяин, а также диабетическое питание, - написала Вера Э. у себя на странице.

Если вы хотите помочь коту или подарить ему новую семью, напишите ей в личные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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