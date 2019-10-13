2019-10-13T18:02:38+03:00
Происшествия

Ночью в жилом доме в Башкирии сгорели две квартиры

К счастью, никто не погиб и не пострадал
Эльвина АПАРИНА
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Ночью 13 октября в жилом многоэтажном доме по улице Высоковольтной в Нефтекамске произошел пожар. Как сообщили в МЧС по РБ, по повышенному рангу пожара на место незамедлительно выехали спасатели, медики и полицейские.

По прибытию сотрудники МЧС установили, что горят сразу две квартиры.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара огнеборцы эвакуировали 25 человек, среди которых трое – дети. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

Открытое горение было ликвидировано в 5 утра. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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