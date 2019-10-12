2019-10-12T20:13:56+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тела брата и сестры

Погибших обнаружили в частном доме
Рустем АХУНОВ
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Сейчас на месте происшествия работают сыщикиСейчас на месте происшествия работают сыщикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мелеузе стражи порядка обнаружили в частном доме тела брата и сестры.

Как сообщает портал «Ufa1» со ссылкой на собственный источник, жуткую находку обнаружили сегодня днем, 12 октября. Сообщается, что тела пенсионеров 60 и 68 лет обнаружили в одном из частных домов в Мелеузе. Трупы пролежали в запертом доме около девяти дней.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства жуткого инцидента. С места происшествия сыщики изъяли сотовые телефоны и бутылку с неизвестной жидкостью, которую отправили на химическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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