В Башкирии нашли тела брата и сестры
Погибших обнаружили в частном доме
Сейчас на месте происшествия работают сыщикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мелеузе стражи порядка обнаружили в частном доме тела брата и сестры.
Как сообщает портал «Ufa1» со ссылкой на собственный источник, жуткую находку обнаружили сегодня днем, 12 октября. Сообщается, что тела пенсионеров 60 и 68 лет обнаружили в одном из частных домов в Мелеузе. Трупы пролежали в запертом доме около девяти дней.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства жуткого инцидента. С места происшествия сыщики изъяли сотовые телефоны и бутылку с неизвестной жидкостью, которую отправили на химическую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU