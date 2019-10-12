2019-10-12T18:46:54+03:00
Происшествия

В День Башкирии на дорогах республики погибли четыре человека

Статистикой поделились в ГИБДД
Рустем АХУНОВ
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За сутки на дорогах Башкирии произошли 4 аварии с погибшимиЗа сутки на дорогах Башкирии произошли 4 аварии с погибшими
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В день столетия Башкирии на дорогах республики погибли четыре человека.

По данным ГИБДД Башкирии, 11 октября в регионе зарегистрировали 12 аварий, в которых погибли четыре человека и еще 10 получили травмы.

В Октябрьском разбился 58-летний водитель из ХМАО – его «Daewoo Nexia» на скорости врезалась в столб. Мужчина погиб на месте аварии.

«Daewoo Matiz» и «Hyundai Sonata» столкнулись в Уфимском районе утром. В результате аварии погиб 65-летний водитель второй иномарки.

В обед в Нефтекамске 23-летний водитель грузовика ГАЗ сбил 91-летнюю пенсионерку на улице Победы. Пострадавшая скончалась в больнице.

Вечером 11 октября еще одна смертельная авария произошла в Стерлитамакском районе республики. Водитель «Chevrolet Aveo» насмерть сбил 55-летнего жителя Аургазинского района на 102 километре дороги Уфа-Оренбург. Известно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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