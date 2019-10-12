Радий Хабиров осмотрел бассейн в Стерлибашево

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-12T17:42:17+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров в Стерлибашевском районе посетил спортивно-оздоровительный комплекс.

По данным пресс-службы главы республики, первым делом Хабиров осмотрел строящийся рядом с селом Первомайский комплекс очистных сооружений. Дело в том, что местные жители начали жаловаться властям – якобы комплекс находится слишком близко к жилым домам. Стройку на время приостановили.

Хабиров поручили министру ЖКХ республики и районной администрации подыскать для комплекса новое место, которые не будет мешать сельчанам.

В районном центре – селе Стерлибашево Хабиров посетил местный спортивно-оздоровительный комплекс. Несмотря на то, что здание было построено в 2005 году, оно уже требует капитального ремонта. Глава республики пообещал дать подчиненный задание отремонтировать комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU