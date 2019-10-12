2019-10-12T17:01:58+03:00
Происшествия

«Она только сидит и плачет»: житель Башкирии годами избивает свою пожилую маму

Пожилая женщина постоянно терпит унижения от собственного ребенка
Рустем АХУНОВ
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Женщина постоянно терпит издевательства от собственного сынаЖенщина постоянно терпит издевательства от собственного сына
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Житель Стерлитамака постоянно избивает и травит свою 64-летнюю мать.

Жуткая история уже несколько лет происходит в Стерлитамаке. О ней рассказала жительница Башкирии, которая уже несколько лет живет в Испании.

- Мой брат постоянно поднимает руку на маму, с которой он живет вместе. Он постоянно приводит в дом разных женщин, с которыми создает «семьи». Вместе они обижают и травят маму, - сообщает Оксана Л.

Женщина просто физически не может находится в Стерлитамаке, чтобы постоянно заступаться за маму. По словам Оксаны, ее брат злоупотребляет алкоголем – это только подбивает его на насилие к самому близкому человеку.

- В последний раз мы говорили по Скайпу – у мамы все лицо черное от синяков. Во время разговора брат на моих глазах начал избивать ее. Хотя она только сидит и плачет. Летом мама была у нас в Испании, но возвращаться обратно не хочет – Стерлитамак ее дом, - объясняет Оксана.

Женщина рассказала, что ей удалось вызвать домой к маме полицию. Стражи порядка приняли заявление и приехали в квартиру. После того, как дверь за полицейскими закрылась, сын вновь начал травить пожилую маму.

- Я не знаю с какой стороны это все решать. Надо его выписать или выселить, ситуация требует срочного вмешательства, - говорит Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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