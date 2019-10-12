2019-10-12T15:03:54+03:00
Общество

Погода в Башкирии на воскресенье, 13 октября

Жителей республики ждет похолодание
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии ждет пасмурное и дождливое воскресеньеЖителей Башкирии ждет пасмурное и дождливое воскресенье
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В воскресенье, 13 октября, жителей Башкирии ждет прохладная погода и дожди.

По данным Башгидромета, ночью температура воздуха по республике упадет до 0 градусов. Днем потеплеет до +10 градусов. В светлое и темное время суток ожидаются дожди. Скорость ветра умеренная, с порывами до сильной.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью похолодает до 4 градусов, в днем столбик термометра поднимется до отметки в 10 градусов. Солнечной погоды ждать не стоит – весь день будет идти дождь. Порывы ветра не будут превышать скорости в 7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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