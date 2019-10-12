2019-10-12T13:10:51+03:00
Общество

Ниагарский водопад окрасили в цвета башкирского флага

В Северной Америки отметили столетие республики
Рустем АХУНОВ
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Ниагарский водопад окрасился в цвета башкирского флагаНиагарский водопад окрасился в цвета башкирского флага
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В день столетия Башкирии Ниагарский водопад окрасился в цвета национального флага республики.

Организаторами необычной акции выступили представители Курултая Канады – организации, которые объединяет башкир со всего света в Северной Америке.

Примечательно, что в цвета флага Башкирии окрасились обе части водопада. Канада «приняла» синий и белый цвета. США «достался» зеленый цвет иллюминации. В цветах башкирского флага самый большой водопад в мире находился 15 минут. Также в честь юбилейной даты канадские башкиры устроили фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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