Ниагарский водопад окрасили в цвета башкирского флага
В Северной Америки отметили столетие республики
Ниагарский водопад окрасился в цвета башкирского флага
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В день столетия Башкирии Ниагарский водопад окрасился в цвета национального флага республики.
Организаторами необычной акции выступили представители Курултая Канады – организации, которые объединяет башкир со всего света в Северной Америке.
Примечательно, что в цвета флага Башкирии окрасились обе части водопада. Канада «приняла» синий и белый цвета. США «достался» зеленый цвет иллюминации. В цветах башкирского флага самый большой водопад в мире находился 15 минут. Также в честь юбилейной даты канадские башкиры устроили фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU