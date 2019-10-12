В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
На территории Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным МЧС республики, с 20 часов 12 октября по 20 часов 13 октября, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра – 5-10 метров в секунду. Возможны резкие порывы до 20 метров в секунду.
Жителей республики просят плотно закрывать окна и двери. В МЧС предупреждают, что прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями опасно. Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
В Уфе порывы ветра будут не такими сильными – до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU