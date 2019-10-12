В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-12T11:50:16+03:00

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На территории Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, с 20 часов 12 октября по 20 часов 13 октября, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра – 5-10 метров в секунду. Возможны резкие порывы до 20 метров в секунду.

Жителей республики просят плотно закрывать окна и двери. В МЧС предупреждают, что прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями опасно. Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В Уфе порывы ветра будут не такими сильными – до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU