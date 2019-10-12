2019-10-12T11:50:16+03:00
Общество

В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

МЧС республики предупреждает об опасности
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветраВ Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На территории Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, с 20 часов 12 октября по 20 часов 13 октября, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра – 5-10 метров в секунду. Возможны резкие порывы до 20 метров в секунду.

Жителей республики просят плотно закрывать окна и двери. В МЧС предупреждают, что прятаться от ветра под неустойчивыми конструкциями опасно. Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В Уфе порывы ветра будут не такими сильными – до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии трое мужчин заживо сгорели в металлическом контейнере
Ниагарский водопад окрасили в цвета башкирского флага
«Когда проходили взрослые, он прятался»: в Башкирии засняли очередного извращенца
Уфимца, который избивал женщину на День Башкирии, засняли на видео
В Башкирии перекроют русло реки, чтобы жители Уфы не отравились
Уфимский таксист жестоко расправился с девушкой, которой было нечем платить
В Уфе скрипач устроил голодовку в юрте из стекла
В Башкирии свора бездомных собак загрызла двух коз прямо посреди улицы
Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли ребенка
Житель Башкирии забил до смерти гвоздодером женщину ради 200 рублей
Профсоюз медиков Башкирии прокомментировал скандал в ишимбайской больнице
Житель Башкирии открыл пальбу на свадьбе, а потом скрылся в Геленджике
В Башкирии девочка едва не погибла, катаясь на картинге
Дожди и ветер: какая погода ожидает уфимцев завтра, 12 октября