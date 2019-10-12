«Когда проходили взрослые, он прятался»: в Башкирии засняли очередного извращенца

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-12T11:26:41+03:00

Мужчина демонстрирует свои гениталии детям уже давно

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Житель Кумертау пугает детей своим обнаженным видом из окна.

Известно, что странного мужчину заметили в окне многоэтажке по улице Энергетиков, 21. Незнакомец увидел группу школьников, которые гуляли под окнами дома, разделся, и начал демонстрировать детям свое обнаженное тело. Снимки извращенца выложили в интернете. Оказалось, что мужчина «орудует» из окна своего дома уже не первый год.

- Когда проходили взрослые, он прятался, - сообщает автор кадров.

Еще одна местная жительница Татьяна И. заявила, что мужчина занимается непотребством уже давно.

- Он там уже лет 20 трясет, больной!

ИСТОЧНИК KP.RU