Уфимца, который избивал женщину на День Башкирии, засняли на видео

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-12T10:46:44+03:00

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Неадекватный уфимец избил женщину прямо в магазине – все это засняла камера видеонаблюдения.

Видеозапись появилась в сообществе «БашДТП» в ночь на 11 октября. Сообщается, что инцидент произошел в одном из так называемых «магазинов-баров», где можно распивать купленный алкоголь, по бульвару Молодежи в Уфе.

По всей видимости, девушка с бутылкой пива чем-то обидела молодого мужчину, который набросился на нее и успел несколько раз ударить по голове. Тут в драку вмешался еще один посетитель магазина, который резким ударом головой «утихомирил» нападавшего. Уже после этого зачинщика драки повалили на пол. От такого неожиданного поворота хулиган успокоился, и больше не пытался никого ударить.

По словам жителей района, в данном магазине часто появляются маргинальные личности, которые распивают алкоголь и устраивают похожие инциденты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/737393" frameborder="0"></iframe> Уфимец жестоко избил женщину на День республики.

ИСТОЧНИК KP.RU