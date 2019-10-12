Уфимца, который избивал женщину на День Башкирии, засняли на видео
Неадекватный уфимец избил женщину прямо в магазине – все это засняла камера видеонаблюдения.
Видеозапись появилась в сообществе «БашДТП» в ночь на 11 октября. Сообщается, что инцидент произошел в одном из так называемых «магазинов-баров», где можно распивать купленный алкоголь, по бульвару Молодежи в Уфе.
По всей видимости, девушка с бутылкой пива чем-то обидела молодого мужчину, который набросился на нее и успел несколько раз ударить по голове. Тут в драку вмешался еще один посетитель магазина, который резким ударом головой «утихомирил» нападавшего. Уже после этого зачинщика драки повалили на пол. От такого неожиданного поворота хулиган успокоился, и больше не пытался никого ударить.
По словам жителей района, в данном магазине часто появляются маргинальные личности, которые распивают алкоголь и устраивают похожие инциденты.
Уфимец жестоко избил женщину на День республики.
ИСТОЧНИК KP.RU